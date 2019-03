Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity. Die Aktie schloss den Handel am 06.03.2019 an ihrer Heimatbörse Cboe BZX mit 29,227 USD.

Unsere Analysten haben Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 72,2 Punkten, zeigt also an, dass Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 29,54 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,227 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,06 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (28,51 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,51 Prozent), somit erhält die Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Northern Lights IV -QuantX Dynamic Beta US Equity-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.