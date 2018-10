Northern Investors: Faktencheck!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Northern Investors. Die Aktie schloss den Handel am 25.10.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 2,301 GBP.

Nach einem bewährten Schema haben wir Northern Investors auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Northern Investors-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,32 GBP. Der letzte Schlusskurs (2,301 GBP) weicht somit -0,82 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (2,3 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,04 Prozent), somit erhält die Northern Investors-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Northern Investors-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Northern Investors lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Northern Investors in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Northern Investors in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".