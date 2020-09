Northern Dynasty Minerals: Das wird in dieser Woche wichtig!

Die Aktie von Northern Dynasty Minerals konnte im Frühjahr einen rasanten Anstieg vollziehen und am 24. Juli in der Spitze auf ein Hoch bei 2,44 Euro vordringen. Anschließend ging der Wert in eine scharfe Korrektur über. Sie verläuft ebenfalls sehr volatil und hat den Kurs am 25. August auf ein Tief bei 0,50 Euro zurückgeführt.

Es folgte zwar ein schneller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung