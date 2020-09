Northern Dynasty Minerals: Diese Hürde muss jetzt genommen werden!

Die Aktie von Northern Dynasty Minerals konnte in der vergangenen Woche eine wichtige Unterstützung behaupten. Der Kurs, der am 17. September daran gescheitert war, einen nachhaltigen Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen, ermäßigte sich am Donnerstag bis auf 0,75 Euro und unterschritt dabei die 50-Wochenlinie.

Da am Freitag die Notierungen jedoch wieder anzogen konnte die 50-Wochenlinie bei 0,86 Euro insgesamt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



