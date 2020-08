Northern Dynasty Minerals-Aktie: Ist jetzt alles vorbei?

Eigentlich konnte Northern Dynasty Minerals in diesem Jahr einige Erfolge vorweisen. Das wussten auch die Anleger zu schätzen, welche die Aktie in immer neue Höhen beförderten. Im Hoch kratzte der Titel an der 2-Euro-Marke, was im Vergleich zu Jahresbeginn einer Steigerung von mehr als 400 Prozent entsprach. Viel übrig geblieben ist davon nicht mehr viel. Aktuell werden die Anteile zu je ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung