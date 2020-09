Northern Dynasty Aktie: Glätten sich die Wogen?

Das war gewiss schlechte Presse für Northern Dynasty Minerals Ltd. (kurz “Northern Dynasty”). Ein Manager des Unternehmens hatte in privaten Gesprächen offenbar harsche Worte über Politiker und Behördenmitarbeiter in Alaska gewählt. Das wurde von einer Umweltaktivisten-Gruppe auf Band aufgenommen, so Northern Dynasty sinngemäß. Die Folge: Der Manager – der CEO der 100%igen Tochter Pebble Limited Partnership war – nahm seinen Hut. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



