Northern Data-Aktie: Das muss jetzt gelingen

Durch die heutige Schwäche droht der Wert erneut auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurückzufallen. Dieser war in der zweiten Märzhälfte überschritten worden. Zunächst entwickelte sich die Aktie der Northern Data nur seitwärts. Gestern sah es allerdings so aus, als könne es den Bullen gelingen, den Kurs weiter vom 50-Tagedurchschnitt abzusetzen, denn in der Spitze drang der Wert bis auf 63,90 Euro vor.

