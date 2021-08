Northern Data-Aktie: Scharfe Abwärtsbewegung bleibt negativ!

In den jüngsten Handelstagen ist die Northern Data-Aktie weiterhin abgestürzt. Bereits Mitte Juli kam es zum Unterschreiten des in langfristig relevanten GD200. Zum 26. Juli hin, zeigte sich nochmals ein Aufbäumen, doch dabei handelte es sich lediglich um einen Pullback vom Widerstandsbereich um rund 80,00 EUR. Es setze dann eine scharfe Abwärtsbewegung für Northern Data bis in den Unterstützungsbereich von 40,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung