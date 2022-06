Northern Data-Aktie: Kryptowährungen im Wert von 112 Mio. EUR!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



* 46.000 ASIC-Systeme im Einsatz, was einer Leistung von 4,23 Exahash pro Sekunde (EH/s) bis Ende Mai 2022 entspricht * Bis Ende des Jahres sollen wie geplant insgesamt mehr als 100.000 ASIC-Systeme in Betrieb sein, was etwa 9,3 EH/s entspricht * Bis zum Jahr 2022 hat Northern Data folgende Umsätze erzielt: * 24.012 Ethereum * 1.353 Bitcoin * Bitcoin-Generierung im… Hier weiterlesen