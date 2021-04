Northern Data AG-Aktie: Kaufchance gekommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Data AG":

Nach einer bis Mitte April prima Entwicklung für die Northern Data AG, geht es nun plötzlich in die andere Richtung. Und das in einem erschreckenden Tempo. In den vergangen zehn Tagen büßte der Titel rund ein Viertel seines vorherigen Wertes ein. Dass dies so manchen Anleger verunsichert, ist klar. Auch die letzte Woche konnte dem gewaltigen Abwärtssog kein Ende setzen. Aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



