Northern Bitcoin: Vorschusslorbeeren für Giga-Datencenter

Northern Bitcoin AG (WKN: A0SMU8) und die Whinstone US, Inc. fusionieren zu einem Unternehmen. An der Börse weckt das Hoffnungen auf mehr. Die Aktie steigt.

Northern Bitcoin spezialisierte sich bis dato mit Locations in Deutschland und vor allem Norwegen auf „grünes und nachhaltiges Bitcoin-Mining“ mittels seiner Mining-Hardware. So operiert es in Norwegen die tief in den Berg geschlagene Lefdal-Mine, in dessen Kammern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung