Northern Bitcoin: Merger von Weltrang

Merger im Kryptosektor: Wie heute bekannt gegeben, haben sich die Northern Bitcoin AG (WKN: A0SMU8) und die Whinstone US, Inc. über ihren Zusammenschluss verständigt.

Dazu Aroosh Thillainathan, Co-Founder und Geschäftsführer von Whinstone:

Mit der börsennotierten Northern Bitcoin haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung künftig am Kapitalmarkt zu positionieren. Die gemeinsame Gesellschaft verfügt unmittelbar über das Potenzial, die weitere Entwicklung der globalen Mining-Industrie maßgeblich zu prägen.



Whinstone errichtet Mining-Anlage über 57 Fußballplätze

Die US-Firma ist bekannt für ihre im Bau befindliche Bitcoin-Mining-Facility in Texas, die die größte ihrer Art weltweit werden soll. Die Anlage wird auf einer Fläche von über 40 Hektar errichtet, was etwa rund 57 Fußballfeldern entspricht. Der Bau wird gleichzeitig das größte Rechenzentrum Nordamerikas und die größte Bitcoin-Mining-Facility der Welt beheimaten. Mit Erreichen der Gesamtleistung in Höhe von 1 Gigawatt wird für das vierte Quartal 2020 gerechnet.

Etwas weniger pragmatisch als die Amerikaner geht Northern Bitcoin vor, die beispielsweise in Norwegen tief in den Berg geschlagene Tunnel operiert, in denen die Mining-Container des Unternehmens stehen, die von Fjord-Meerwasser gekühlt werden müssen, um nicht zu überhitzen. Northern Bitcoin betreibt seine Mining-Hardware unter Rückgriff auf erneuerbare Ressourcen. Das Unternehmen bezeichnet sich auch als "The Green Bitcoin Company".

Es sind „busy days“ bei Northern Bitcoin

Beide Bitcoin-Infrastruktur-Spezialisten stellen sich für die Zukunft auf. Mit einer Marktkapitalisierung in Nähe des dreistelligen Millionenbereichs zählt die Northern Bitcoin AG zu den größeren Akteuren in der Krypotlandschaft hierzulande und ist auch den wichtigen Playern jenseits des großen Teichs ein Begriff. Die Konsolidierung im Sektor nimmt mit dem Zusammenschluss, von dem beide Unternehmen hoffen zu profitieren, ihren Lauf.