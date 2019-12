Minneapolis (ots/PRNewswire) - North Pole Engineering gibt den Sensor Runn(TM)für intelligente Laufbänder bekannt - einen drahtlosen Sensor fürGeschwindigkeit, Steigung und Kadenz, der mit nahezu jedem Laufband genutztwerden kann. "Runn" erfasst Trainingsdaten auf Laufbändern in Echtzeit undkommuniziert drahtlos mit mobilen Apps und Wearables per "Bluetooth Low Energy".Zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören:- Einfacher Anbau - lässt sich leicht an Laufband-Decks befestigen- Echtzeit-Laufband-Messwerte - Geschwindigkeit, Steigung und Kadenz- "Bluetooth Low Energy"- und ANT-Konnektivität - für eineunkomplizierte Verbindung und Trainingseinheiten-Protokollierungmit Apps und Wearables- Batterie/USB-basiert - große integrierte wiederaufladbare Batteriefür Monate kabelfreier Nutzung"Wir haben 'Runn' dafür entwickelt, dass jedes Laufband unkompliziert in ein'intelligentes Laufband' umgewandelt werden kann. Intelligente Laufbänderermöglichen Läufern in Kombination mit Apps wie 'Zwift', 'The Sufferfest' und'Virtual Runner' besondere, einbeziehende Trainingserfahrungen, so dass sie beimIndoor-Sport hoch motiviert bleiben", so Jeff Lasch, Senior Product Manager beiNorth Pole Engineering."'Runn' ist ein großartiges, kostengünstiges Upgrade für jedes Laufband. Mitseiner genauen Übertragung von Echtzeitdaten per Bluetooth ist der 'Runn' einefantastische Möglichkeit, das Potenzial von 'Zwift' zu nutzen.Indoor-Laufeinheiten sind dadurch nicht mehr nur ein tolles Training, sondern -was am wichtigsten ist - auch eine Übung, die viel Spaß macht", so MikeMcCarthy, Vice President des Bereichs "Running" bei Zwift."Runn" kann ab 25. November unter https://store.npe-inc.com vorbestellt werden.Informationen zu North Pole EngineeringNorth Pole Engineering, Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf Produkte undEngineering-Dienstleistungen für das Internet der Dinge ("IoT") konzentriert.North Pole Engineering ist darauf spezialisiert, verschiedenen Märkten -darunter Sport, Fitness und Wellness - Sensoren und befähigende Technologienanzubieten. North Pole Engineering hilft Kunden, kosteneffektive Technologie fürderen sensorbasierte Produkte und Systeme umzusetzen - mit dem Ziel, Daten insInternet zu verlagern, von wo aus sie Betriebsabläufe verbessern, Kosten senkenund die Erfahrungen von Kunden verbessern können. Weitere Informationen über"Runn", "CABLE", "GEM Bluetooth/ANT+"-Module, den "WASP"-IoT-Gateway und unsereEngineering-Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website unterhttp://npe-inc.com.Wenn Sie mehr über "Runn" erfahren möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mailan die Adresse info@npe-inc.com, oder rufen Sie uns an unter 612-305-0440.Pressekontakt:Ashley MendezTelefon: 612-305-0440E-Mail: ashleym@npe-inc.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131326/4457708OTS: North Pole EngineeringOriginal-Content von: North Pole Engineering, übermittelt durch news aktuell