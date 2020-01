North European Oil Royalty: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Börse New York notiert die Aktie North European Oil Royalty am 05.01.2020, 23:08 Uhr, mit dem Kurs von 5.86 USD. Die Aktie der North European Oil Royalty wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

Die Aussichten für North European Oil Royalty haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North European Oil Royalty liegt bei einem Wert von 7,2. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 303,84) unter dem Durschschnitt (ca. 98 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist North European Oil Royalty damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für North European Oil Royalty beträgt bezogen auf das Kursniveau 10,83 Prozent und liegt mit 0,44 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (10,39) für diese Aktie. North European Oil Royalty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der North European Oil Royalty ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die North European Oil Royalty-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,15, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,25, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.