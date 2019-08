North China Pharmaceutical: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der North China Pharmaceutical-Kurs wird am 08.08.2019, 07:30 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 4.05 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir North China Pharmaceutical auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,43 ist die Aktie von North China Pharmaceutical auf Basis der heutigen Notierungen 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (97,7) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von North China Pharmaceutical investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,7 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,82 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der North China Pharmaceutical-RSI ist mit einer Ausprägung von 100 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 65,32, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".