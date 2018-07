North American Nickel: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

In unserer neuen Analyse nehmen wir North American Nickel unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversified Metals & Mining". Die North American Nickel-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 0,065 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses North American Nickel auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: North American Nickel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 4,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,98 Prozent im Branchenvergleich für North American Nickel bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,84 Prozent im letzten Jahr. North American Nickel lag 11,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...