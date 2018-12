North American Construction: Wer hätte das für möglich gehalten?

Für die Aktie North American Construction aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 14.12.2018 ein Kurs von 11,54 CAD geführt.

Unser Analystenteam hat North American Construction auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei North American Construction beträgt das aktuelle KGV 24,56. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 69,61. North American Construction ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. North American Construction liegt mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche hat einen Wert von 5,09, wodurch sich eine Differenz von -4,43 Prozent zur North American Construction-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der North American Construction als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,67 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 9,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,54 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".