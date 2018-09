North American Construction: Das gibt’s ja gar nicht!

Am 28.09.2018 ging die Aktie North American Construction an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 12,6 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir North American Construction auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die North American Construction-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der North American Construction wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der North American Construction liegt im Mittel wiederum bei 9,88 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 12,6 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -21,63 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der North American Construction insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von North American Construction investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,63 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,38 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.