NorthWestern: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Per 13.08.2019, 16:20 Uhr wird für die Aktie NorthWestern am Heimatmarkt New York der Kurs von 68.83 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".

Unsere Analysten haben NorthWestern nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: NorthWestern schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,29 % und somit 0,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,52 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Die Aktie von NorthWestern gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,57 insgesamt 31 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multi-Dienstprogramme", der 28,24 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der NorthWestern beläuft sich mittlerweile auf 67,33 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 68,77 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,14 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 71,86 USD. Somit ist die Aktie mit -4,3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".