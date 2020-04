NorthWest Indiana: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "First Sensor":

Für die Aktie NorthWest Indiana stehen per 18.04.2020, 19:40 Uhr 30.75 USD an der Heimatbörse OTC US zu Buche. NorthWest Indiana zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

NorthWest Indiana haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: NorthWest Indiana schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,05 % und somit 1,12 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,93 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei NorthWest Indiana beträgt das aktuelle KGV 7,63. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 21,59. NorthWest Indiana ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der NorthWest Indiana von 31 USD ist mit -27,92 Prozent Entfernung vom GD200 (43,01 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 38,59 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -19,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der NorthWest Indiana-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.