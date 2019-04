NorthStar Realty Europe: War das alles?

Der NorthStar Realty Europe-Kurs wird am 25.04.2019, 08:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 17,56 USD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses NorthStar Realty Europe auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 45,77 ist die Aktie von NorthStar Realty Europe auf Basis der heutigen Notierungen 51 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (92,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der NorthStar Realty Europe liegt bei 46,53, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die NorthStar Realty Europe bewegt sich bei 51,1. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für NorthStar Realty Europe beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,44 Prozent und liegt mit 0,97 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (4,41) für diese Aktie. NorthStar Realty Europe bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.