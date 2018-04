Norsk Hydro: Erste Erholungstendenzen nach Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Liebe Leser,

die Norsk Hydro Aktie hat in den vergangenen sechs Wochen zunächst um fast 20 % an Wert verloren (Lang & Schwarz). Jede der ersten fünf Wochen schloss die Aktie negativ ab und gehörte damit zu den Leidtragenden der verhängten Zölle auf Importe von Aluminium in die USA. Zudem belastete ein negativer Währungseffekt die Aktie, da Erwartungen an die kommenden Ergebnisse ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.