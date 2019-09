Norsk Hydro Aktie: Verkauf in Rumänien!

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Der norwegische Aluminiumproduzent Norsk Hydro ASA (kurz „Norsk Hydro“) teilte mit, eine Beteiligung in Rumänien an Hammerer Aluminium Industries verkauft zu haben. Es geht da um eine Industrieanlage – „Hydro Extrusion SRL“ – mit Standort in Rumänien. Der Verkauf soll im kommenden Quartal (= Q4 2019) abgeschlossen werden. Die Entscheidung zum Verkauf sei Teil einer größeren Strategie, die das Portfolio des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



