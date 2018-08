Norsk Hydro Aktie: Unwiderstehlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Moritz von Betzenstein, wie es bei Norse Hydro aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Zwar hat in den letzten Wochen ein Abwärtsmarsch eingesetzt, doch die Norsk Hydro Aktie hat wieder an Boden gewonnen und es könnte durchaus wieder gen Norden gehen. Die Entwicklung! In den nächsten Wochen könnte ein Ausbruch nach oben beginnen – schließlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.