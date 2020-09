Norsk Hydro Aktie: Auf Sparkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

2020 deutet für Norsk Hydro weitere Probleme an. Der Umsatz fiel im 1. Halbjahr um 10%. In allen Segmenten gingen die Verkäufe zurück. Am schlimmsten sind die Geschäftsfelder Extruded Solutions und Metal Markets betroffen. Letzteres fiel im 2. Quartal um 21%, Extruded Solutions sogar um 33%. Im Bereich Bauxite & Aluminiumoxide wirkten sich reduzierte Kosten und der Produktionsanstieg von der Raffinerie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung