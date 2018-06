Norsk Hydro Aktie: Nach 20 % Kursplus weiter nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Norsk Hydro hat in den vergangenen Wochen starke Aufwärtssignale gesetzt. Der Wert konnte ausgehend von Kursen um die 4,65 Euro von Ende März an bis auf annähernd 6 Euro nach oben klettern. Dabei gab es einige Rücksetzer, die aus Sicht von charttechnischen Analysten jedoch in erster Linie positive Signale sind, da die Aktie damit nicht überhitzt sei. Bei 5,80 Euro ist ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.