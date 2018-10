Norsk Hydro ASA: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Norsk Hydro ASA-Kurs wird am 16.10.2018, 23:04 Uhr an der Heimatbörse Oslo mit 42,56 NOK festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Aluminium".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Norsk Hydro ASA höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metals & Mining. Der Unterschied beträgt 1,24 Prozentpunkte (3,89 % gegenüber 2,65 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Norsk Hydro ASA als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Norsk Hydro ASA vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 NOK. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 42,64 NOK beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norsk Hydro ASA liegt bei einem Wert von 12,89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metals & Mining" (KGV von 49,21) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Norsk Hydro ASA damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.