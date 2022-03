Norsk Hydro ASA-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Für die Aktie Norsk Hydro Asa aus dem Segment "Aluminium" wird an der heimatlichen Börse Oslo am 11.03.2022, 17:04 Uhr, ein Kurs von 83.58 NOK geführt.

Unser Analystenteam hat Norsk Hydro Asa auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Norsk Hydro Asa weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,86 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 2,73 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,88 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Norsk Hydro Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 64,69 NOK. Damit liegt der letzte Schlusskurs (83,58 NOK) deutlich darüber (Unterschied +29,2 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (75,62 NOK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,53 Prozent Abweichung). Die Norsk Hydro Asa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die Norsk Hydro Asa-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Norsk Hydro Asa. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Norsk Hydro Asa daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Norsk Hydro Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

