Norsk Hydro ASA Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Norsk Hydro Asa-Kurs wird am 23.12.2021, 14:34 Uhr an der Heimatbörse Oslo mit 70.24 NOK festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Aluminium".

Unsere Analysten haben Norsk Hydro Asa nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Norsk Hydro Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 58,82 NOK. Der letzte Schlusskurs (69,24 NOK) weicht somit +17,72 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (63,72 NOK) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,66 Prozent Abweichung). Die Norsk Hydro Asa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Norsk Hydro Asa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Norsk Hydro Asa liegt mit einem Wert von 12,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 40,01. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Norsk Hydro Asa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 175,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 9,05 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +166,12 Prozent im Branchenvergleich für Norsk Hydro Asa bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,05 Prozent im letzten Jahr. Norsk Hydro Asa lag 166,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Norsk Hydro ASA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Norsk Hydro ASA jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Norsk Hydro ASA Aktie.

Norsk Hydro ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...