Nornickel Aktie: Ein Kleiner Dämpfer!

Am Dienstag gab es für Anleger von Nornickel ein böses Erwachen. Statt erneuter Kursgewinne gab es für die Aktionäre einen herben Dämpfer in Form von Verlusten. Bis Handelsende verlor der Titel um satte 2,66 Prozent an Wert, womit der Kurs wieder unter die 30-Euro-Marke auf 29,30 Euro fiel. Grund zur Panik gibt es jedoch noch nicht.

Das war abzusehen!

Zurückzuführen sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung