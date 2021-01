Nornickel Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Bei der Produktion verlor Nornickel in den ersten 9 Monaten einstellige Prozentpunkte in fast allen Sparten. Lediglich Nickel blieb auf Vorjahresniveau. Prozentual am stärksten betroffen war Palladium mit einem Rückgang von 9% auf 2.053 Tonnen. Operativ wird sich der Rückgang von 4% beim Kupfer besonders bemerkbar machen, da es 68% der Gesamtproduktion ausmacht. Nornickel veröffentlicht keine finanziellen Zwischenberichte.

