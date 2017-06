Norma Group: Aktie deutlich verbessert!

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

die Norma Group hatte jüngst zur Hauptversammlung nach Frankfurt geladen. In diesem Rahmen ging Norma-Chef Werner Deggim auch auf die Entwicklung des Aktienkurses im Geschäftsjahr 2016 und zu Beginn des laufenden Jahres ein.

Entwicklung der Aktie

Die Lage im vergangen Geschäftsjahr, die das MDAX-Unternehmen als wirtschaftlich schwierig bezeichnete, blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Kurs der Aktie. So sackte der Aktienkurs im Geschäftsjahr 2016 um 20,7% ab, während der MDAX in diesem Zeitraum um 6,8% zulegte.

Der Grund für die schwächere Performance im Vergleich zum Gesamtmarkt war laut Vorstandschef Deggim in erster Linie „die Entwicklung im US-Geschäft und die damit einhergehende Korrektur unserer Umsatzprognose im November“. Seitdem habe „die Aktie wieder um gut ein Drittel zugelegt“, sagte Deggim, der auch auf den guten Start in das Jahr 2017 hinwies. So legten Umsatz und EBITA im ersten Quartal auf Jahresbasis jeweils zweistellig zu.

Entwicklung der Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2016 mit großer Mehrheit eine Dividende von 95 Cent pro Aktie beschlossen. Das waren 5 Cent mehr als im Vorjahr. Insgesamt beläuft sich die Gewinnausschüttung damit auf knapp 30,3 Mio. Euro, nach 28,7 Mio. Euro vor Jahresfrist. Auf Basis des bereinigten Konzernjahresergebnisses 2016 liegt die Ausschüttungsquote bei 32,0% und damit auf dem Niveau des Vorjahres (32,3%).

Der Hersteller von Verbindungstechnologien betonte, dass das Unternehmen seit dem Börsengang im Jahr 2011 zum 5. Mal in Folge die Dividende angehoben sowie an seiner nachhaltigen Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote zwischen 30% und 35% festgehalten habe.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.