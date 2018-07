Norish: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Heimatbörse Xetra London notiert Norish per 23.07.2018 bei 79,25 GBP. Norish zählt zu "Diversified Support Services".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 79,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Norish damit 76,43 Prozent über dem Durchschnitt (2,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industrial Services" beträgt 1,84 Prozent. Norish liegt aktuell 77,24 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

