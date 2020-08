Norilsk Nickel: Diese Schwäche könnte gefährlich werden!

Die Norilsk Nickel-Aktie leistete sich in dieser Woche eine gefährliche Schwäche, denn der Kurs rutschte am Dienstag und Mittwoch unter seinen 50-Tagedurchschnitt. An beiden Tagen konnte der gleitende Durchschnitt zunächst noch weitgehend behauptet werden, doch am Donnerstag verschärfte sich die Abwärtsbewegung.

Mit einer Kurslücke zwischen 23,44 und 23,19 Euro startete die Aktie in den Handel. Die Abwärtsbewegung wurde auch am



