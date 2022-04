Norilsk Nickel-Aktie: Ein nicht sanktioniertes Unternehmen!

Die Norilsk Nickel-Aktie hält sich bislang sehr gut an der Moskauer Börse. An deutschen und internationalen Handelsplätzen kann die Aktie des russischen Bergbauunternehmens derzeit nicht gehandelt werden. Was macht Norilsk Nickel so besonders?

Warum ist dieser Konzern so wichtig?

Es ist die Bedeutung des Konzerns für die internationale Wirtschaft. Wie kein anderes Unternehmen macht Norilsk Nickel die Scheinheiligkeit der westlichen Sanktionen gegen Russland ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



