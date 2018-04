Norilsk Nickel Aktie: Schock überwunden!

Unter den kürzlich angekündigten Sanktionen der USA gegen russische Oligarchen litten zahlreiche Unternehmen im Land, darunter auch Norilsk Nickel. Die Aktie des Rohstoffproduzenten verlor am 8. April um rund 20 Prozent an Wert. In der Folge startete der Titel aber eine Aufholjagd, die bis heute anhält. Innerhalb von zwei Wochen konnte sich das Papier wieder auf 17,57 USD verbessen. Damit sind ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.