Norilsk Nickel Aktie: Klares Plus – neuer Aufschwung?

Norilsk Nickel ist in diesen Tagen noch immer unerwartet stark. Denn der Wert hat die Aussicht, nach einem Plus von mehr als 2 % auch in den kommenden Sitzungen noch weiter nach oben zu klettern. Dabei sind die Notierungen unter dem Strich zumindest in einem verheißungsvollen charttechnischen Seitwärtstrend verankert, der sogar Tendenzen zu leicht steigenden Notierungen verspricht. Konkret: Die Aktie ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.