Norilsk Aktie: Das ist endlich der Durchbruch!

Norilsk hat jetzt die Chance auf sehr hohe Gewinne, so die Meinung von Chartanalysten nach dem Handel am Freitag. Die Aktie konnte die 16er-Marke nicht mehr knacken. Dennoch sind die Kurse nun bei 15 Euro gut nach unten geschützt. Mit hoher Sicherheit wird der Wert in den kommenden Wochen und Monaten überzeugen, so die Experten. Ziel sind zunächst 17,60 Euro, das ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.