Norican gibt Akquisition der Light Metal Casting Solutions Group bekannt

Taastrup, Dänemark (ots/PRNewswire) -Norican Global A/S ("Norican"), das weltweit führende Unternehmenfür die Formierung und Wertsteigerung von Metallteilen (alsEigentümer von DISA und der Wheelabrator Group), freut sichbekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine verbindlicheVereinbarung mit Auctus Fund III GmbH & Co KG, und seinen gemeinsamenInvestoren (gemeinsam bezeichnet als "Auctus"), getroffen hat, um 100% ihrer Anteile an der Light Metal Casting Solutions Group ("LMCS")zu erwerben.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/470142/Norican_Group_Logo.jpg )"Vor zwei Jahren sind wir eine strategische Partnerschaft mitAltor eingegangen, einer führenden skandinavischenPrivatkapitalgesellschaft, um neue Wege zu erkunden, wie wir unserenKunden noch besser dienen können", erklärte Robert E. Joyce Jr.,Präsident und CEO. "Wir sind stolz darauf, heute den erstenöffentlichen Schritt auf diesem Weg zu gehen. Durch die Akquisitionvon LMCS und deren erstklassigem Portfolio an Produkten für dieAluminiumverarbeitung, repräsentiert von StrikoWestofen, ItalPresseund Gauss, können wir unseren weltweit ansässigen Kunden wesentlichmehr bieten. Wir heißen die professionellen und erfahrenenLMCS-Führungskräfte im Norican-Team willkommen und freuen uns darauf,mit ihnen zusammen unser gemeinsames Angebot auf den Markt zubringen.""Unsere ursprüngliche Investition in Norican wurde von derQualität des Teams und vom führenden Technologieangebot Noricansangetrieben. Für Norican war auf gleiche Weise die überlegeneTechnologie von LMCS und die Qualität des gesamten LMCS-Teams ideal.Wir freuen uns darauf, die zusammengeschlossene Organisation aufihrem zukünftigen Weg zu unterstützen", kommentierte Søren Johansen,Partner von Altor Equity Partners.Herr Joyce schloss: "Die Botschaft an unsere Kunden bleibt diegleiche: Wir werden auch weiterhin in Ihren fortlaufenden Erfolginvestieren, indem wir die weltbesten und innovativsten technischenLösungen bieten. Indem wir StrikoWestofen, ItalPresse und Gauss zuunserem Bestandsportfolio aus DISA und Wheelabrator hinzufügen,versetzen wir uns in die Lage, Sie noch besser in allen Fragen derWerkstückformierung und -aufwertung zu unterstützen, ganz gleich woauf der Welt."Informationen zur Norican Group: http://www.noricangroup.comNorican Group ist der weltweit führende Anbieter von Form- undGussherstellungstechnologie (horizontal, vertikal undWendeplattenformen) und Oberflächenbearbeitungstechnologien(Druckluft- und Schleuderradstrahlen sowie Gleitschleifen). Zu denKernmarken gehören DISA und Wheelabrator.Informationen zur LMCS GroupDie Light Metal Casting Solutions Group (LMCS) ist eine Gruppeführender Investitionsgüterhersteller und Dienstleistungsanbieter fürdie Leichtmetallformindustrie, die Aluminium-, Magnesium- undZinklegierungen verarbeitet. Zu den Kernmarken gehörenStrikoWestofen, ItalPresse, und Gauss.Informationen zu AltorSeit der Gründung hat die Familie der Altor-Fonds 5,8 MilliardenEUR in Verpflichtungen eingeworben. Die Fonds haben mehr als 3,1Milliarden EUR in mehr als 40 Unternehmen investiert. DieInvestitionen wurden in mittelgroße Nordic-Unternehmen mit dem Zielvorgenommen, durch Wachstumsinitiativen und betrieblicheVerbesserungen Wert zu schaffen.Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Vanessa AshworthVP Marketingkommunikation unter +44(0)161-928-6388Vanessa.ashworth@noricangroup.comOriginal-Content von: Norican Group, übermittelt durch news aktuell