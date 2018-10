Norgine wird Daten für Plenvu® und Xifaxan® bei United European Gastroenterology Week vorstellen

Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Sieben Poster mit Bezug auf PLENVU® - eines der Posterdemonstriert, dass PLENVU® eine im Vergleich zum derzeitigenBehandlungsstandard höhere Wirksamkeit aufweist- Drei Poster mit Bezug auf XIFAXAN® - zwei der Poster werdenals Poster of Excellence im Rahmen von Poster Champ-SessionsvorgestelltNorgine B.V., ein führendes europäisches Spezialpharmaunternehmen,wird Daten auf der UEG Week präsentieren, die vom 20. - 24. Oktober2018 in Wien stattfindet:- Sieben Poster nehmen Bezug auf PLENVU® (Polyethylenglykol 3350,Natriumascorbat, Natriumsulfat, Ascorbinsäure, Natriumchlorid undKaliumchlorid als oral verabreichte Lösung) - eines der Posterdemonstriert die höhere Wirksamkeit von PLENVU® bei derDarmreinigung im Vergleich zu MOVIPREP®, SUPREP® und CitraFleet[®]- Zwei Poster of Excellence, die auf XIFAXAN® (Rifaximin) 550mgBezug nehmen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )Poster zu PLENVU®- Repici A et al. Überlegen gründliche Darmreinigung mit 1 l NER1006versus Natriumpicosulfat + Magnesiumcitrat, 2 l Polyethylenglykol +Ascorbat, oder orale Sulfatlösung: gepoolte Post-hoc-Analyse vondrei randomisierten klinischen Phase-3-Studien. #P0159. Montag, 22.Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Clayton L et al. 1 l NER1006 erbringt hervorragende Darmreinigungbei geringerer Gesamtflüssigkeitsaufnahme als mit Standard 2 lPolyethylenglykol + Ascorbat: eine Post-hoc-Analyse (OPT). #P0167.Montag, 22. Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Clayton L et al. 1 l NER1006 Abenddosis/ Morgendosis unterstützteine erfolgreiche Darmreinigung bei 7 von 8 Patienten, selbst mehrals 7 Stunden nach der zweiten Dosis: Post-hoc-Analyse vonverteilten Dosierungsschemata für die Nacht mit 1 l NER1006 versus2 l Polyethylenglykol + Ascorbat oder oraler Sulfatlösung. #0172.Montag, 22. Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Hassan C et al. Hervorragend gründliche Reinigung, im Vergleich zuadäquater Reinigung, verbessert die Detektion von Läsionen bei derKoloskopie: Post-hoc-Analyse von 1170 central-reader-geprüftenPatienten in drei randomisierten Phase-3-Studien. #P0416. Montag,22. Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Manning J et al. Höhere HCS-Werte (Harefield Cleansing Scale) sindmit verbesserter Detektion von Läsionen assoziiert:Post-hoc-Analyse Analyse von drei randomisierten und centralreader-geprüften klinischen Phase-3-Studien. #P0417. Montag, 22.Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Amlani B et al. Öffentliche Haltung zur Koloskopie: welche Mengean Abführflüssigkeit muss zur Vorbereitung des Darmtrakts imVorfeld einer Darmspiegelung getrunken werden? #P0460. Montag, 22.Oktober. 12:30 - 13:30 MEZ- Halonen J et al. Split-Dosing über Nacht oder nur morgens mit 1 lPolyethylenglykol NER1006 kann eine Erfolgsquote von 92% oder mehrfür die Darmreinigung bei normalgewichtigen und fettleibigenPatienten erbringen. #P0607. Montag, 22. Oktober. 12:30 - 13:30MEZ.Poster zu XIFAXAN® 550mg (Rifaximin)- Schuchmann M et al. Langfristige Prävention der manifestenhepatischen Enzephalopathie mit Lactulose allein ist möglich, inKombination mit Rifaximin aber effektiver: Systematische Übersichtmit der erforderlichen Anzahl von Analysen aus randomisiertenkontrollierten Studien. #P0032. Poster of Excellence und PosterChamp-Session. Montag, 22. Oktober 12:30 - 13:30 MEZ, Terminal 4:14:00 - 15:30 MEZ, Awards: 15.30 MEZ- Currie C et al. Ableitung und Validierung eines statistischenModells zur Prognose der Gesamtmortalität über drei Monate bei mitZirrhose diagnostizierten Patienten. #P0033. Poster of Excellenceund Poster Champ-Session. Montag, 22. Oktober, Terminal 2: 12:30 -13:30 MEZ, Awards: 13.45 MEZ- Currie C et al. Ableitung und Validierung eines statistischenModells zur Prognose der langfristigen Gesamtmortalität beiZirrhose-Patienten. #P0034. Montag, 22. Oktober, 12:30 - 13:30 MEZ.Folgen Sie uns @norginePressekontakt:Pressekontakt:Isabelle JouinT: +44-(0)-1895-826-237Original-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell