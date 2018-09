Norgine veröffentlicht Ergebnisse des ersten Halbjahres 2018

Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Die starke Performance im ersten Halbjahr 2018 spiegelt daskontinuierliche Wachstum der führenden Marken von Norgine sowie dieProduktumsätze wider, die durch die Übernahme von Merus LabsInternational Inc. ("Merus") erzielt wurden- Merus-Integration abgeschlossenNorgine erzielte im ersten Halbjahr 2018 (H1 2018) einen Umsatzvon 196 Mio. EUR, 28 % mehr als im ersten Halbjahr 2017. DiesesWachstum wurde hauptsächlich durch die etablierten Produkte getragen,die durch die Akquisition von Merus (+32 Mio. EUR Umsatz) und dasWachstum der wichtigsten von Norgine beworbenen Produkte -insbesondere MOVICOL® und XIFAXAN® (+11 Mio. EUR gegenüber H1 2017) -ergänzt wurden.Norgine treibt die Leistung seiner Produkte in Europa, Australienund Neuseeland weiter voran, wo sie in zukünftiges Wachstuminvestieren.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )- MOVICOL® - Der Umsatz für das marktführende Produkt zur Behandlungvon Verstopfung wuchs mit 79,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018 imVergleich zum Vorjahr stark an (plus 6 % gegenüber dem erstenHalbjahr 2017).- MOVIPREP® - Das 2-Liter-Darmpräparat für die Koloskopie von Norgineerzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 29,8 Mio. EUR, 5% mehr als im ersten Halbjahr 2017.- PLENVU® - Das erste 1-Liter-Darmpräparat für die Koloskopie erhieltim Mai 2018 die FDA-Zulassung und wurde im September 2018 in denUSA eingeführt. Es ist über die Infrastruktur von Norgine inEuropa, Australien und Neuseeland erhältlich.- XIFAXAN® 550 mg - Das Produkt zur Behandlung der hepatischenEnzephalopathie erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von30 Mio. EUR, ein Plus von 21 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2017.- LYMPHOSEEK® - Ein neuartiges Radiopharmakon, das zurWächterlymphknotenbiopsie (Sentinel Lymph Node Biopsy, SLNB) beierwachsenen Patienten mit Brustkrebs, Melanom oder lokalisiertemPlattenepithelkarzinom der Mundhöhle eingesetzt wird. LYMPHOSEEK®wurde in weiteren Märkten in ganz Europa eingeführt. Es ist inDänemark, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und Spanienerhältlich.Wichtige Geschäftsentwicklungen- Nach der Übernahme von Merus im Juli 2017 ist die Integration nunabgeschlossen.- Norgine setzt seine Wachstumsstrategie fort und bezieht eine neueNiederlassung in Wettenberg. Deutschland ist der größte Markt vonNorgine.Peter Stein, CEO von Norgine: "Unsere Performance im erstenHalbjahr 2018 zeigt, dass unsere Strategie funktioniert. Wir werdenweiterhin transformative Produkte zum Wohle der Patienten auf denMarkt bringen. Die etablierten Produkte von Merus und unserebeworbenen Produkte, insbesondere MOVICOL® und XIFAXAN®, sind für unswichtige Wachstumsmotoren. Mit der Aufnahme von PLENVU® in unserProduktportfolio rechnen wir für den Rest des Jahres 2018 und bis2019 mit weiterem Wachstum. Unser Erfolg spiegelt die harte Arbeitunseres "One Norgine"-Teams wider, das eine starke Plattformgeschaffen hat, mit der wir neue Möglichkeiten zum Wohle derPatienten erschließen können."Folgen Sie uns: @norgine (https://twitter.com/norgine)Pressekontakt:Isabelle JouinTel.: +44-1895-826237Original-Content von: Norgine BV, übermittelt durch news aktuell