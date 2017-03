Norgine schließt sich mit Noventure zur Vermarktung von GELSECTAN® in Spanien, Portugal und Andorra zusammen

London (ots/PRNewswire) -Norgine B.V. gab heute den Vertragsabschluss mit Noventure S.L.bekannt, unter dem Norgine GELSECTAN® in Spanien, Portugal undAndorra vertreiben wird.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130829/633895-a )GELSECTAN®, ein Medizinprodukt der Klasse IIa mitCE-Kennzeichnung, wird zur Behandlung des Reizdarmsyndroms (RDS) mitDiarrhoe eingesetzt. Diarrhoe (Durchfall) zählt zu den häufigsten inVerbindung mit Reizdarmsyndrom auftretenden Symptomen. GELSECTAN® istin Kapselform für die orale Einnahme erhältlich.Bis zu 7,8 % der gesamten Bevölkerung der Iberischen Halbinsel(Spanien, Portugal und Andorra) leiden an RDS und jedes Jahr werdenüber 100.000 Neuerkrankungen gemeldet.[i] Die Wahrscheinlichkeiteines Reizdarms ist bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern.[ii]Hierzu Peter Martin, leitender Geschäftsführer bei Norgine: "Wirfreuen uns sehr, GELSECTAN® als neue Behandlungsmöglichkeit für anReizdarmsyndrom (RDS) mit Diarrhoe leidenden Patienten anbieten zukönnen - eine Erkrankung, die die Lebensqualität starkbeeinträchtigen kann."Weiterhin meinte er: "Diese neue Partnerschaft beweist unserEngagement, weitere spezialisierte und innovative Produkte überunsere fest etablierte Infrastruktur zu vertreiben."Luciano Conde, Geschäftsführer von Noventure, erklärte:"GELSECTAN® ist ein neuartiges Produkt, das zu einer besserenLebensqualität von Patienten auf der gesamten Iberischen Halbinselbeitragen wird. Wir sind hocherfreut über unsere Partnerschaft mitNorgine, einem anerkannten, in Spanien und Portugal gut etabliertenBranchenführer im Bereich der Behandlung vonMagen-Darm-Erkrankungen."Die Herstellung von GELSECTAN®, dessen Markteinführung von Norginefür die zweite Jahreshälfte 2017 geplant ist, wird von Noventureübernommen.Die finanziellen Konditionen wurden nicht offengelegt.Zugang zu der gesamten Medienmitteilung erhalten Sie unterhttp://www.norgine.com.i. Miguel a Montoro. Gastroenterologia y hepatologia. Problemascomunes en la practica clinica. 2012ii. Mearin et al. Med Clin (Barc.) 2007; 128 (9):335-43Norgine Medienkontakte:Isabelle Jouin,Tel.: +44-(0)-1895-453643Charlotte Andrews,Tel.: +44-(0)-1895-453607Original-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell