Norgine erhält Zulassung zur Vermarktung von PLENVU® (NER1006) für die Darmreinigung bei Erwachsenen in Belgien und Dänemark noch vor Abschluss des erforderlichen Genehmigungsverfahrens für Präparate zur Darmreinigung

Amsterdam (ots/PRNewswire) -- PLENVU® ist die erste PEG-basierte Darmvorbereitung im 1Liter-Volumen- PLENVU® soll im Vergleich zu MOVIPREP® eine qualitativ höhereReinigung des aufsteigenden Dickdarms[1] bewirken - ein wichtigerAbschnitt beim Nachweis von Adenomen[2]Norgine B.V. hat heute angekündigt, dass die Föderale Agentur fürArzneimittel und Gesundheitsprodukte und die dänischeArzneimittelbehörde die Vertriebszulassung für PLENVU® (NER1006) zurDarmreinigung bei Erwachsenen noch vor Abschluss des erforderlichenGenehmigungsverfahrens für Präparate zur Darmreinigung erteilt hat.Die Zulassung wurde im Rahmen des dezentralisierten Verfahrens derEuropäischen Arzneimittelagentur unter Berücksichtigung der bereitserfolgten Vermarktung in Großbritannien erteilt. Norgine erwartetweitere Zulassungen für die Vermarktung im 4. Quartal 2017 sowie2018.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )PLENVU® wird in Belgien und Dänemark 2018 auf den Markt kommen. InGroßbritannien ist PLENVU® bereits erhältlich.PLENVU® ist eine neuartige Darmvorbereitung mit niedrigem Volumen(1 Liter) auf Basis von Polyethylen-Glycol-Elyte (PEG) 3350, die vonNorgine zur Bereitstellung einer ganzheitlichen Darmreinigungentwickelt wurde und die Leistung bisheriger Präparate im Hinblickauf die Reinigung des aufsteigenden Dickdarms - ein wichtigerAbschnitt beim Nachweis von Adenomen[2] - übertreffen soll.Die Zulassung beruht auf Phase III-Daten der klinischen Testphase,welche aus drei multizentralen, randomisierten Parallelgruppenstudienbesteht:- MORA-Studie Europäische Studie an Erwachsenen zum Vergleich vonNER1006 mit einer PEG-Lösung (2 Liter) für die Darmreinigung(MOVIPREP®) bei gesplitteter Vergabe an zwei Tagen und beieinmaliger Vergabe (morgens) Die Studie erfüllte beide primäreEndpunkte- NOCT-Studie US-Studie an Erwachsenen zum Vergleich von NER1006 miteiner Trisulfate-Lösung für die Darmreinigung bei gesplitteterVergabe an zwei Tagen Es wurden beide primären Endpunkte erfüllt- DAYB-Studie Europäische Studie an Erwachsenen zum Vergleich vonNER1006 mit einer Lösung aus Natriumpicosulfat und Magnesiumsalzfür die Darmreinigung bei gesplitteter Vergabe am Tag vor derUntersuchung Die Studie erfüllte beide primäre EndpunktePLENVU® wird von Norgine hergestellt und über Niederlassungen inEuropa und Australien sowie mithilfe von Geschäftspartnern weltweitvermarket.Quellenangaben:[1] Bisschops R, et al. P0179. Efficacy and safety of the novel 1LPEG and ascorbate bowel preparation NER1006 versus standard 2L PEGwith ascorbate in overnight or morning split-dosing administration:results from the phase 3 study MORA. UEG Journal 2016; 4(5S):A218-A219.[2] Lasisi F, et al. Expert Review of Gastroenterology &Hepatology 2011; 5(6): 745-754.