Norgine begrüßt ICD-11-Klassifikation der hepatischen Enzephalopathie durch Weltgesundheitsorganisation (WHO) [i]

Norgine gab heute bekannt, dass das Unternehmen die von derWeltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene aktuelle FassungICD-11 der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD,International Classification of Diseases) begrüßt, in der diehepatische Enzephalopathie mit eigenem Kode geführt wird.

Zweck und Einsatzgebiete der ICD-Klassifikation:Das Klassifikationssystem ICD ist die Grundlage für dieIdentifizierung von Gesundheitstrends und für Gesundheitsstatistikenweltweit. ICD ist der internationale Standard für die Meldung vonKrankheiten und Gesundheitsinformationen, und diagnostischerKlassifikationsstandard für alle klinischen und forschungsbezogenenZwecke. Die ICD definiert die Gesamtheit der Krankheiten, Störungen,Verletzungen und verwandten gesundheitlichen Konditionen, und führtsie in einer umfassenden, hierarchischen Liste zusammen, diefolgendes ermöglicht:- einfaches Speichern, Abrufen und Analysieren vonGesundheitsinformationen für evidenzbasierte Entscheidungen;- Austausch und Vergleich von Gesundheitsinformationen zwischenKrankenhäusern, Regionen und über Voreinstellungen und Länderhinweg; sowie- Datenvergleiche am gleichen Standort über verschiedene Zeiträumehinweg.Zu den Einsatzgebieten zählen die Überwachung der Inzidenz undPrävalenz von Krankheiten, Erstattungen und Trends beiKostenerstattungen und der Ressourcenallokation, und die Einhaltungder Sicherheits- und Qualitätsrichtlinien. Dies beinhaltet auch diezahlenmäßige Erfassung von Todesfällen sowie von Krankheiten,Verletzungen, Symptomen, Gründen für den Krankheitsausbruch,Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und äußerenKrankheitsursachen.Der neue ICD-Kode für hepatische Enzephalopathie lautet DB99.5.Dr. Alastair Benbow, Chief Development & Medical Officer beiNorgine erklärte: "Die hepatische Enzephalopathie, eine häufigeKomplikation der Leberzirrhose, wird mit ICD-11 in derInternationalen Klassifikation der Krankheiten geführt. Dies ist einwichtiger Meilenstein, der die Diagnose und Behandlung dieser starkbeeinträchtigenden Erkrankung verbessern und damit letztendlich zueiner Verringerung der gesellschaftlichen und gesundheitsökonomischenBelastung beitragen sollte".Er fügte ergänzend hinzu: "Europa ist weltweit am stärksten vonLebererkrankungen betroffen, und in einigen Ländern wieGroßbritannien und Finnland wurde der Anstieg der durch Leberleidenbedingten Todesfälle in den letzten 40 Jahren als "erschütternd"bezeichnet.[ii] Wir sind uns bewusst, dass die Implementierung vonICD-11 einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber wir glauben, dassdies helfen wird zu erkennen, dass die hepatische Enzephalopathieeine lebensbedrohliche Erkrankung ist, und dass die Patientenentsprechend behandelt werden können".Norgine hält derzeit die Vermarktungsrechte für Rifaximin-?(XIFAXAN® 550mg, in Großbritannien und Belgien auch als TARGAXAN®550mg im Handel) in Australien, Belgien, Dänemark, Finnland,Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, derRepublik Irland, Schweden und Großbritannien.XIFAXAN® 550mg ist zur Senkung des Rezidivrisikos einer manifestenhepatischen Enzephalopathie (HE) bei Patienten im Alter von >=18Jahren indiziert.

i. World Health Organisation. ICD-11.http://www.who.int/classifications/icd/en/. Abgerufen am 21. Juni2018ii. Pimpin, L., Cortez-Pinto, H., Negro, F., Corbould, E.,Lazarus, J.V., Webber, L., Sheron, N., Burden of liver disease inEurope: epidemiology and analysis of risk factors to identifyprevention policies, Journal of Hepatology (2018), doi:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.05.011