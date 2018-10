Norgine B.V. veräußert kanadische Anlagen aus dem Erwerb von Merus Labs International Inc. an Searchlight Pharma

Amsterdam und Montreal (ots/PRNewswire) -- Norgine erwarb Merus Labs International Inc. im Juli 2017 undwird alle Anlagen außerhalb von Kanada behalten- Searchlight Pharma wird mit sofortiger Wirkung Eigentümer undVertrieb von Enablex® und Vancocin® in Kanada- Die kanadischen Unternehmenswerte von Norgine erwirtschafteten2017 circa 3,4 Millionen EUR (5,1 Millionen CAD) ausVerkäufenNorgine B.V. ("Norgine") und Searchlight Pharma Inc.("Searchlight") freuen sich, den Verhandlungsabschluss zurVeräußerung der kanadischen Anlagen von Norgines TochtergesellschaftMerus Labs International Inc. ("Merus") an Searchlightbekanntzugeben. Demzufolge wird Searchlight mit sofortiger Wirkungzum neuen Eigentümer mit Verantwortung für den Vertrieb und dieVermarktung von Enablex® und Vancocin® in Kanada. Alles Kapital ausden Märkten außerhalb Kanadas verbleibt bei Norgine. Die Höhe derZahlungen in Zusammenhang mit diesem Verkauf wurde nicht genannt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )Gemäß den Daten der IQVIA CDH erwirtschaftete der GeschäftszweigMerus 3,4 Millionen EUR (5,1 Millionen CAD) über einen Zeitraum von12 Monaten bis Dezember 2017 aus Verkäufen in Kanada. Meruskanadisches Produktportfolio besteht aus Enablex® (Darifenacin),einem antimuskarinischen Arzneimittel zur Behandlung vonBlasenhyperaktivität, und Vancocin® (Vancomycin), einem Antibiotikumzur Behandlung verschiedenster Infektionskrankheiten.Peter Stein, CEO von Norgine sagte: "Die Veräußerung derkanadischen Unternehmenswerte von Norgine, die im Rahmen der MerusAkquisition erworben wurden, gewährleistet, dass Patienten in derRegion weiter Zugang zu Enablex® und Vancocin[®] haben. Damit kannNorgine unsere europäische Strategie des ertragreichen Wachstumsweiter verfolgen, um langfristig gesehen ein dynamisches,nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Mit den Gewinnen aus dieserVeräußerung kann Norgine mehr fachbereichsspezifische Produkte zumVerkauf über unsere europäischen Kanäle erwerben.""Die Akquisition von Enablex® und Vancocin® ist ein weiteresZeichen des Erfolgs unserer branchenführendenGeschäftsentwicklungsbemühungen," meinte Mark Nawacki, President &CEO von Searchlight Pharma. "Die Chance, das kanadische UnternehmenMerus zu erwerben, war eine einmalige Gelegenheit, sowohl unserUnternehmen als auch unser Produktangebot zu erweitern. BesondersEnablex® passt perfekt zu unserem wachsenden Interesse an Märkten wieden Fachbereichen der Urologie und der Urogynäkologie, undunterstützt unsere laufenden Verkaufsaktivitäten von Bulkamid® zurBehandlung von Belastungsinkontinenz. Mit Enablex® und Bulkamid® inunserem Portfolio verfügen wir nun über ein synergistisches Angebotmedikamentöser Lösungen für das ganze Spektrum der Harninkontinenzunter kanadischen Patienten."Informationen (nur für Pressevertreter):Isabelle JouinCorporate Communications, NorgineTel.: +44-(0)-1895-453-643Mark Nawacki, CPA, CAPresident & CEO Searchlight Pharma Inc.Tel.: +1-514-613-1513info@searchlightpharma.comEine volle Medienmitteilung finden Sie aufhttp://www.norgine.com/mediaOriginal-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell