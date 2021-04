Norfolk Southern Aktie: Norfolk Southern erreicht vierteljährlichen Rekord bei der Betriebskennzahl!

Weitere Suchergebnisse zu "Norfolk Southern":

Norfolk Southern (NYSE:NSC) erreichte im ersten Quartal bei einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 7 % einen vierteljährlichen Rekord bei der Operating Ratio (OR).

Die OR von Norfolk Southern (NS) lag im ersten Quartal 2021 bei 61,5%, verglichen mit einer bereinigten OR von 63,7% im ersten Quartal 2020. Auf unbereinigter Basis lag das OR im ersten Quartal 2021 bei 78,4 %. Die bereinigte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung