Nordzypern-Wahl: Regierende Einheitspartei liegt vorne

ISTANBUL(dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in der international nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern liegt die regierende Nationale Einheitspartei (UBP) nach Auszählung von etwa einem Drittel der Stimmen vorne. Die Partei von Präsident Ersin Tatar und Ministerpräsident Faiz Sucuoglu lag am Sonntagabend bei rund 40 Prozent der ausgezählten Stimmen, wie der Staatssender BRT berichtete. Zweitstärkste Partei war am Sonntagabend mit rund 31 Prozent der ausgezählten Stimmen die Republikanische Türkische Partei (CTP). Ein vorläufiges Endergebnis wird am Montag erwartet.

Rund 200 000 Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen. Nach Angaben der Vorsitzenden der Wahlbehörde, Narin Ferdi Sefik, lag die Wahlbeteiligung bei rund 58 Prozent.

Zypern ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Der Nordteil der Insel wird nur von der Türkei als Staat anerkannt. Die Republik Zypern, deren Regierung den Südteil lenkt, gehört seit 2004 zur Europäischen Union. Die jüngsten Verhandlungen zur Überwindung der Teilung waren 2017 gescheitert.

Tatar und seine Partei UBP stehen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahe und sind Verfechter einer Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel. Die CTP befürwortet dagegen das Ziel der UN, eine Föderation zweier politisch gleichberechtigter Bundesländer zu bilden./jam/DP/zb