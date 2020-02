Nordwest-Syrien: Hunderttausende Menschen in Lebensgefahr, warnen Hilfsorganisationen

Berlin (ots) - Die Kämpfe im Nordwesten Syriens eskalieren weiter und forderntäglich unschuldige Menschenleben. Deshalb rufen acht Hilfsorganisationen,darunter CARE, Handicap International, International Rescue Committee, NRCFlüchtlingshilfe, Save the Children und World Vision, alle Konfliktparteien mitNachdruck zu einer sofortigen Feuerpause auf. Gleichzeitig muss deruneingeschränkte Zugang zu Menschen in Not gewährleistet werden und dieinternationale Gemeinschaft muss diejenigen zu Rechenschaft ziehen, die für dieVerletzung des humanitären Völkerrechtes verantwortlich sind.In den letzten beiden Wochen mussten rund 150.000 Menschen aufgrund der Gewaltihr Zuhause verlassen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Damit wurdenseit Anfang Dezember 2019 mehr als eine halbe Million Menschen im NordwestenSyriens vertrieben. Auch für Helferinnen und Helfer bleibt die Lagelebensgefährlich.Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland: "Im vergangenen Jahr gabes 85 Angriffe auf Gesundheitszentren in Nord-Syrien, diese Gewalt hält auch inden ersten Wochen des neuen Jahres an. Nach mehreren Luftangriffen aufGesundheitseinrichtungen in Idlib war auch CARE vor wenigen Tagen gezwungen, diemedizinische Notfallversorgung in einem unserer Krankenhäuser einzustellen.Patientinnen und medizinisches Personal mussten evakuiert werden. Zuvor war dasKrankenhaus die einzige noch funktionstüchtige Entbindungsstation in der Region.Tausende Frauen und Kinder wurden hier behandelt. Die Gewalt nimmt ihnen nunjegliche Chance, medizinische Hilfe zu erhalten."Bahia Zrikem - Handicap International Humanitarian Policy Coordinator - RegionSyria: "In der Vergangenheit konnten die Menschen eine Unterkunft vonEinheimischen mieten, die ihnen ihre Häuser öffneten. Aber das wird immerschwieriger, da es einfach mehr Menschen gibt als Häuser zur Verfügung stehenund die Bedingungen immer verzweifelter werden. Viele von denen, die geflohensind, schlafen in ihren Autos oder zelten am Straßenrand, weil sie einfachnirgendwo anders hinkönnen. Sie brauchen dringend Hilfe. Sie brauchen Nahrung,Unterkunft und Heizmaterial, um sich warm zu halten, und viele brauchenmedizinische Versorgung, vor allem ältere Menschen und Menschen mitBehinderungen. Da in den kommenden Tagen Tausende weiterer gefährdeter Menschenankommen werden, werden die Bedürfnisse nur noch größer werden und es wird immerschwieriger werden, die Menschen zu versorgen."David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee: "Neben derZivilbevölkerung wird auch die zivile Infrastruktur angegriffen - ein Merkmaldes Zeitalters der Straflosigkeit. In den vergangenen zwei Wochen wurden zweiKrankenhäuser aus der Luft bombardiert. Dabei wurden mehrere Patienten undmedizinisches Personal verletzt. Wir mussten aufgrund der Intensität der Kämpfeeine ganze Flotte von IRC-unterstützten Krankenwagen verlegen. Wir forderndringend ein Ende der Gewalt. Wir fordern auch, dass diejenigen, die für dieVerletzungen des humanitären Völkerrechts verantwortlich sind, zur Rechenschaftgezogen werden. Das könnte durch die von den Vereinten Nationen eingesetzteUntersuchungskommission geschehen, die Angriffe auf zivile Infrastruktur imNordwesten Syriens beobachten, die Ergebnisse veröffentlichen und schließlichdie Verantwortlichen ermitteln und zur Rechenschaft ziehen soll."Jan Egeland, Generalsekretär von NRC:"Zehntausende syrische Familien haben aufgrund der Militäroffensive dersyrischen Regierung und ihrer Verbündeten Zuflucht an der türkischen Grenzegesucht. In den Flüchtlingslagern befinden sich mehr als das Fünffache ihrergeplanten Belegung und die Mietpreise in den Städten im Nordwesten sindexplodiert. Die Türkei hat im Laufe der Jahre großzügig Millionen vonFlüchtlingen aus Syrien aufgenommen, das ist klar. Aber die Kämpfe drängen dieMenschen immer weiter nach Norden und momentan gibt es keinen Ort, der für siesicher ist. Wir fordern die Türkei auf, diese verunsicherten Familien inSicherheit bringen zu lassen, entweder über die Grenze oder in Gebieten inSyrien, die von der Türkei kontrolliert sind. Es ist nicht zu erwarten, dass dieTürkei allein die Verantwortung übernimmt, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. NRCfordert die internationale Gemeinschaft auf, ihre Unterstützung dringend zuverstärken und erweitern."Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland: "DieKinder in Nordwestsyrien haben Angst. Sie erleben täglich wie Bomben undGranaten einschlagen. Ihr Leben wurde bereits durch den jahrelangen Konfliktzerstört. Sie mussten erleben wie ihr Zuhause, Schulen und Krankenhäuserzerstört und ihre Lieben vor ihren Augen getötet wurden. Jetzt versuchen sie nurnoch, der Gewalt zu entkommen. Alle Konfliktparteien müssen das humanitäreVölkerrecht und das internationale Menschenrecht respektieren. Kinder und derenFamilien dürfen nicht länger die Leidtragenden sein."Andrew Morley, Präsident und CEO von World Vision International: "Der Exodus derMenschen aus Idlib ist erschütternd und erfolgt unter schrecklichen Bedingungen.Es ist derzeit bitterkalt in Syrien. Wir haben Decken, Heizgeräte und Bargeldbereitgestellt, aber viele können keinen Brennstoff kaufen. Kinder schlafen aufüberfluteten Feldern und ohne angemessenen Schutz vor den Elementen. DieFamilien greifen zu immer verzweifelteren Maßnahmen, um ihre Kinder zu schützenund sicherzustellen, dass sie den Winter überleben. Sie haben uns erzählt, dasssie jetzt Müll und Kleidung verbrennen, um sich warm zu halten."Unterzeichnende Organisationen:CARE Handicap International International Rescue Committee (IRC) Mercy Corps NRCFlüchtlingshilfe People in Need Save the Children World Vision