Nordstrom: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Nordstrom-Kurs wird am 17.08.2018, 03:40 Uhr an der Heimatbörse New York mit 53,43 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kaufhäuser".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nordstrom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nordstrom jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Nordstrom ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Retail - Discretionary) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,47 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,65 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Nordstrom mit einer Rendite von 19,18 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,18 Prozent. Auch hier liegt Nordstrom mit 17 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 15 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Nordstrom-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 10 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 48,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (51,8567 USD) ausgehend um -6,58 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Nordstrom von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.