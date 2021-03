Nordstrom Aktie: Nordstrom eröffnet tonale Home Gym Mini-Shops in seinen Stores!

Nordstrom, Inc. (NYSE:JWN) kündigte an, dass es in 40 seiner Kaufhäuser in 20 Staaten Mini-Shops für das Tonal Home Gym System einrichten wird, darunter 12, in denen Tonal keinen physischen Standort hat.

Was passiert ist

Die Mini-Shops werden in 50-Quadratmeter-Abschnitten der Women Active-Abteilung von Nordstrom platziert. Die Kunden können eine Produktdemo erleben und ein Training auf dem Tonal-System ausprobieren, das Geräte, digitale Gewichte ...



